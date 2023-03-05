Стендапер Щегель, який втік до Туреччини, осоромився новими заявами про Україну

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Український стендапер Андрій Щегель, який втік до Туреччини, осоромився заявами про Україну

Так, комік заявив, що «Україна — це цирк із п’яними дебілами, які не мають шансів на громадянське життя».

Також він зазначив, що всі звинувачення в його бік «ґрунтуються на одних заздрях», а Україна «шансів на цивілізоване життя більше не має".

Нагадаємо, що нещодавно Щегель розповів, що проігнорував кілька викликів у військкомат і поїхав до Туреччини з дозволу Мінкульту, нібито представляючи країну за кордоном як артист.

До цього ще у травні 2022 року він відзначився недоречним жартом про загиблих військових, заявивши, що інстаграм став траурною соцмережею і ті, хто раніше постили фото зі спортзалу, тепер публікують траурні пости про загиблих людей.

У своєму подкасті Щегель заявив, що всі звинувачення в його бік «ґрунтуються на самих лише заздрощах», а в України «шансів на цивілізоване життя більше немає". Ну, і додав, що в Україну готовий більше ніколи не повертатися.

Мінкульт після скандальних заяв Щегеля подав на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.