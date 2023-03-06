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В ночь на 6 марта Днепропетровщину атаковали беспилотниками, фото: «Вільне радіо»
Рашисты атаковали Днепропетровщину четырьмя беспилотниками, их сбилиhttps://racurs.ua/n180603-rashisty-atakovali-dnepropetrovschinu-chetyrmya-bespilotnikami-ih-sbili.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками, ймовірно це були «Шахеди».
Усі безпілотники знищені українськими військовими Повітряного командування «Схід». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Крім того, близько шостої години ранку рашисти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.
Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо — без жертв, — зазначив Лисак.
Також цієї ночі проти безпілотників працювали сили ППО на Київщині. Повітряну тривогу у Києві оголосили об 01.01, вона тривала до 03.05.
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