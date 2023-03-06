Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В ніч на 6 березня Дніпропетровщину атакували безпілотниками, фото: «Вільне радіо»

Рашисти атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками, їх збили

6 бер 2023, 08:21
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками, ймовірно це були «Шахеди».





Усі безпілотники знищені українськими військовими Повітряного командування «Схід». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, близько шостої години ранку рашисти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо — без жертв, — зазначив Лисак.

Також цієї ночі проти безпілотників працювали сили ППО на Київщині. Повітряну тривогу у Києві оголосили об 01.01, вона тривала до 03.05.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів