В ніч на 6 березня Дніпропетровщину атакували безпілотниками, фото: «Вільне радіо»

https://racurs.ua/ua/n180603-rashysty-atakuvaly-dnipropetrovschynu-chotyrma-bezpilotnykamy-yih-zbyly.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, атакували Дніпропетровщину чотирма безпілотниками, ймовірно це були «Шахеди».

Усі безпілотники знищені українськими військовими Повітряного командування «Схід». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, близько шостої години ранку рашисти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо — без жертв, — зазначив Лисак.

Також цієї ночі проти безпілотників працювали сили ППО на Київщині. Повітряну тривогу у Києві оголосили об 01.01, вона тривала до 03.05.