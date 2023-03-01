РФ запускає дрони з Брянщини, щоб збільшити загрозу Києву – розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n180434-rf-zapuskaie-drony-z-bryanschyny-schob-bilshe-zagrojuvaty-kyievu-rozvidka-brytaniyi.html

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Армія росії почала запускати іранські дрони-камікадзе Shahed з території прикордонної з Україною Брянської області рф, щоб більше загрожувати Києву.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у Твіттер.

27 лютого оборонне відомство України підтвердило збиття 11 «Шахедів» з 14, запущених вночі. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дев’ять з них були збиті поблизу повітряного простору Києва. Ще три вдалося збити у Чернігівській області.

З огляду на вектор атаки, ці безпілотники Shahed, найімовірніше, були запущені з Брянської області росії. Раніше, з середини грудня 2022 року, єдине спостережуване місце запуску було з Краснодарського краю, через Азовське море, — вказує розвідка Британії.

Нещодавнє зниження темпу атак «Шахедів» може свідчити про те, що москва вичерпала свій поточний запас: вона, ймовірно, шукатиме поповнення.