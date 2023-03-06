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Ракурс
Лисичанск находится под российской оккупацией, фото: ТАСС

Рашисты закрыли въезд в оккупированный Лисичанск

6 мар 2023, 11:35
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Російські загарбники знову закрили на в’їзд окуповане місто Лисичанськ Луганської області.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації і, відповідно, документів російського зразку, — вказано в повідомленні.

В ОВА зазначають, що окупанти запроваджують різну політику в окремих населених пунктах Луганщини.

Так, якщо в Сєвєродонецьку загарбники хоча б показово вставляють вікна в обрані будинки, де, переважно, самі й мешкають, то в сусідньому Рубіжному навіть це запропонували зробити за гроші. Навесні, коли люди якось пережили зиму без вікон, або вставили їх за власний рахунок, — наголошують в ОВА.

Крім того, за інформацією ОВА, допомогу на народжену дитину в окупованому регіоні рашисти надають лише при наявності паспорта рф.

Доля малечі, в чиєї мами інше громадянство, чиновників не бентежить. Хочеш прогодувати немовля — терміново йди в паспортний стіл і чекай, — зазначають в Луганській ОВА.

Источник: Ракурс


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