Рашисти закрили в’їзд до окупованого Лисичанська

Лисичанськ перебуває під російською окупацією, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n180609-rashysty-zakryly-v-yizd-do-okupovanogo-lysychanska.html

Ракурс

Російські загарбники знову закрили на в’їзд окуповане місто Лисичанськ Луганської області.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Потрапити в місто можна тільки за наявності реєстрації і, відповідно, документів російського зразку, — вказано в повідомленні.

В ОВА зазначають, що окупанти запроваджують різну політику в окремих населених пунктах Луганщини.

Так, якщо в Сєвєродонецьку загарбники хоча б показово вставляють вікна в обрані будинки, де, переважно, самі й мешкають, то в сусідньому Рубіжному навіть це запропонували зробити за гроші. Навесні, коли люди якось пережили зиму без вікон, або вставили їх за власний рахунок, — наголошують в ОВА.

Крім того, за інформацією ОВА, допомогу на народжену дитину в окупованому регіоні рашисти надають лише при наявності паспорта рф.