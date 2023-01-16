Рашисты закрывают города на временно оккупированных территориях, фото: «Новости Запорожья»

https://racurs.ua/n178925-rashisty-zakryvaut-goroda-luganschiny-na-vezd-i-vyezd-gayday.html

Ракурс

Російські загарбники закривають тимчасово окуповані міста Луганщини на в’їзд та виїзд.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 січня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чим ближче наближається лінія фронту, чим більші у них втрати — тим більше вони звіріють. Ставлення до місцевих жителів більш жорстокіше: можуть будь-кого запідозрити у нібито допомозі ЗСУ і просто забрати, по декілька людей вивезти в бік Луганська — там далі вже їхня доля не відома, — наголосив Гайдай.

Чиновник зазначає, що рашисти відчувають наближення деокупації Луганщини й тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані подалі.

За його словами, ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового й мають певний успіх, який стабільно розвивають.

Будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, оскільки всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків, додав Гайдай.