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Ракурс
Рашисты закрывают города на временно оккупированных территориях, фото: «Новости Запорожья»

Рашисты закрывают города Луганщины на въезд и выезд — Гайдай

16 янв 2023, 19:30
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Російські загарбники закривають тимчасово окуповані міста Луганщини на в’їзд та виїзд.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 16 січня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чим ближче наближається лінія фронту, чим більші у них втрати — тим більше вони звіріють. Ставлення до місцевих жителів більш жорстокіше: можуть будь-кого запідозрити у нібито допомозі ЗСУ і просто забрати, по декілька людей вивезти в бік Луганська — там далі вже їхня доля не відома, — наголосив Гайдай.

Чиновник зазначає, що рашисти відчувають наближення деокупації Луганщини й тікають з населених пунктів поблизу лінії фронту в міста, розташовані подалі.

За його словами, ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового й мають певний успіх, який стабільно розвивають.

Будинки в навколишніх населених пунктах, які декілька тижнів тому масово заповнили російські військові, спорожніли, оскільки всіх відправили на фронт. Зараз туди заселяють нових бойовиків, додав Гайдай.

Источник: Ракурс


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