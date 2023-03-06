Кабмин назначил директора НАБУ

Семен Кривонос, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n180611-kabmin-naznachil-direktora-nabu.html

Ракурс

Уряд на позачерговому засіданні сьогодні, 6 березня, призначив директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса.

Під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль засідання зазначив, що вважає всіх трьох кандидатів, відібраних конкурсною комісією, професійно підготовленими для роботи на керівних посадах в антикорупційному відомстві.

Також Шмигаль запропонував новому директору НАБУ розглянути можливість та призначити на керівні посади у відомстві двох інших кандидатів, які потрапили у фінал конкурсу, — Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

З огляду на незалежність та професійність конкурсної комісії немає жодних підстав сумніватись в незалежності та доброчесності кожного з них, — наголосив Шмигаль.

Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. Наприкінці 2022 року стартував конкурс на посаду нового очільника відомстві. На який висунулися 78 кандидатів, з яких допустили 74.

Нагадаємо, 4 березня конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ назвала трьох переможців.