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Ракурс
Семен Кривонос, фото: Znaj.ua

Кабмин назначил директора НАБУ

6 мар 2023, 12:59
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Уряд на позачерговому засіданні сьогодні, 6 березня, призначив директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса.





Семен Кривонос, фото: Znaj.ua

Під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль засідання зазначив, що вважає всіх трьох кандидатів, відібраних конкурсною комісією, професійно підготовленими для роботи на керівних посадах в антикорупційному відомстві.

Також Шмигаль запропонував новому директору НАБУ розглянути можливість та призначити на керівні посади у відомстві двох інших кандидатів, які потрапили у фінал конкурсу, — Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

З огляду на незалежність та професійність конкурсної комісії немає жодних підстав сумніватись в незалежності та доброчесності кожного з них, — наголосив Шмигаль.

Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. Наприкінці 2022 року стартував конкурс на посаду нового очільника відомстві. На який висунулися 78 кандидатів, з яких допустили 74.

Нагадаємо, 4 березня конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ назвала трьох переможців.

Источник: Ракурс


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