Кабмін призначив директора НАБУ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Семен Кривонос, фото: Znaj.ua
Кабмін призначив директора НАБУhttps://racurs.ua/ua/n180611-kabmin-pryznachyv-dyrektora-nabu.htmlРакурс
Уряд на позачерговому засіданні сьогодні, 6 березня, призначив директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семена Кривоноса.
Під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль засідання зазначив, що вважає всіх трьох кандидатів, відібраних конкурсною комісією, професійно підготовленими для роботи на керівних посадах в антикорупційному відомстві.
Також Шмигаль запропонував новому директору НАБУ розглянути можливість та призначити на керівні посади у відомстві двох інших кандидатів, які потрапили у фінал конкурсу, — Сергія Гупяка та Романа Осипчука.
З огляду на незалежність та професійність конкурсної комісії немає жодних підстав сумніватись в незалежності та доброчесності кожного з них, — наголосив Шмигаль.
Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року. Наприкінці 2022 року стартував конкурс на посаду нового очільника відомстві. На який висунулися 78 кандидатів, з яких допустили 74.
Нагадаємо, 4 березня конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ назвала трьох переможців.
.