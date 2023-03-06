Украинцы активно делали пожертвования на дроны-разведчики «Чаклун», фото: ГУР

https://racurs.ua/n180614-10-mln-grn-zadonatili-ukraincy-za-nedelu-na-drony-razvedchiki-chaklun-gur.html

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Українці за тиждень зібрали майже 10 млн грн на дрони-розвідники «Чаклун».

Кошти збирали в межах благодійного збору «Лютий донат», який був запущений Нацбанком за підтримки «ПриватБанку» та платформи United24. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що збір на десять «Чаклунів» тривав з 24 лютого до 5 березня, загалом українці задонатили 11,8 млн грн.

«Чаклун» — легкий у використанні, придатний до ручного запуску та ремонту в польових умовах розвідник українського виробництва, — наголошують у ГУР. — До кожного комплексу входять 5 дронів, які здатні перебувати в повітрі 60 хвилин та літати на відстань до 100 кілометрів.

9 березня серед учасників збору в прямому ефірі на YouTube каналі НБУ розіграють 24 ексклюзивні памʼятні монети і колекційні банкноти Нацбанку з підписами керівників держави та ЗСУ.