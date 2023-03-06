Очередную штурмовую группу Вагнера уничтожили под Бахмутом в ближнем бою украинские воины

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Чергову штурмову групу ПВК «Вагнера» знищено під Бахмутом у ближньому бою українськими воїнами.

Відповідне відео розповсюдив у мережі журналіст Юрій Бутусов. У ролику українські солдати зняли декілька десятків тіл утих під час штурму росіян.

Ніхто не має наміру відходити, не вірте російським пропагандистам, — ролики з таким посилом українські солдати записують зараз із Бахмута. Ось як ЗСУ продовжують боротьбу за місто:

Захоплення Бахмута росіянами не обовʼязково означатиме зміну ходу війни, вважає голова Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив, що не буде прогнозувати, чи вдасться ворогу окупувати це місто.

Я думаю, там більше символічна цінність, ніж стратегічна та оперативна, — сказав Остін журналістам під час візиту до Йордан, пише The Guardian.

ЗСУ виснажують російські війська в Бахмуті, створюючи сприятливі умови для контрнаступу, вважають в Інституті вивчення війни.

Кульмінація наступу окупантів навколо Бахмута неминуча, вже завершено їхній наступ біля Вугледара та зупинено наступ на Луганщині. Це створює міцні умови для майбутнього українського контрнаступу.

Нагадаємо, 6 березня на засіданні Ставки Зеленський поставив Валерію Залужному та Олександру Сирському питання щодо Бахмута.

Згідно з повідомленням ОП, вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.

Крім того, на засіданні розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.