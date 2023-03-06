Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения

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Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський вчора, 5 березня, у черговий раз відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута та на підступах до міста.

За його словами, бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження.

Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста, — цитує Сирського прес-служба ЗСУ.

Командувач Сухопутних сил ЗСУ сказав, що опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців й увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів.

Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи «Вагнера» та зменшили наступальний потенціал противника, — сказав Сирський.

6 березня президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації у Бахмуті. Вже вісім місяців за це місто ведуться запеклі бої, які коштували обом сторонам великих втрат особового складу та техніки.

На зустрічі були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський. Обидва висловилися «за продовження оборонної операції у Бахмуті та подальше посилення там українських позицій», повідомили в Офісі президента.

Інформацію про можливе виведення українських військових із Бахмута у Києві назвали домислами.