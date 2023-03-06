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Кадровые изменения в СБУ - Зеленский уволил и назначил нескольких боссов ведомства
Кадровые изменения в СБУ — Зеленский уволил и назначил нескольких боссов ведомстваhttps://racurs.ua/n180623-kadrovye-izmeneniya-v-sbu-zelenskiy-uvolil-i-naznachil-neskolkih-bossov-vedomstva.htmlРакурс
Кадрові зміни сталися в СБУ. Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення і призначення у структурі відомства.
З посади заступника голови СБУ звільнений Олександр Якушев, з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ — Олександр Провоторов, з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ — Ігор Носко.
На останню посаду Зеленський призначив Олега Храмова.
Також звільнені двоє начальників обласних управлінь: Борис Безрукий у Запорізькій області та Едуард Федоров на Сумщині.
Начальником управління СБУ в Сумській області призначений Олег Красношапка.
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