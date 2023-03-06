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Кадрові зміни в СБУ - Зеленський підписав низку указів про звільнення і призначення у структурі відомства

Кадрові зміни в СБУ — Зеленський звільнив і призначив кількох босів відомства

6 бер 2023, 18:08
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Кадрові зміни сталися в СБУ. Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення і призначення у структурі відомства.





З посади заступника голови СБУ звільнений Олександр Якушев, з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ — Олександр Провоторов, з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ — Ігор Носко.

На останню посаду Зеленський призначив Олега Храмова.

Також звільнені двоє начальників обласних управлінь: Борис Безрукий у Запорізькій області та Едуард Федоров на Сумщині.

Начальником управління СБУ в Сумській області призначений Олег Красношапка.

Джерело: Ракурс


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