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Ракурс
СБУ ликвидировала сеть казино, которая была кошельком российского гауляйтера Херсона Сальдо

СБУ ликвидировала сеть казино, которая была кошельком российского гауляйтера Херсона Сальдо

6 мар 2023, 18:48
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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про те, що у Києві та Житомирі ліквідовано мережу казино. Її організатори підозрюються у тому, що ділилися виторгом з окупаційною владою Херсона.





Ідеться про «мільйони у гривневому еквіваленті».

За даними СБУ, мережу казино було створено у Херсоні незадовго до початку війни. Під час окупації міста вона продовжувала працювати в обмін на «преференції на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом».

СБУ ліквідувала мережу казино, яка була гаманцем російського гауляйтера Херсону Сальдо

Значну частину «прибутку» зловмисники передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо, йдеться у повідомленні СБУ.

Після визволення Херсона українською армією мережа казино переїхала до Житомира, а також відкрила відділення у Києві. Там вони вирішили розширити власну «мережу».

Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.

Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

СБУ ліквідувала мережу казино, яка була гаманцем російського гауляйтера Херсону Сальдо

СБУ провела близько 40 обшуків, вилучила приблизно 1 млн грн (25 тис. євро) денного виторгу та клієнтську базу. Підозри у скоєнні злочину оголошено шістьом організаторам мережі.

Источник: Ракурс


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