СБУ ліквідувала мережу казино, яка була гаманцем російського гауляйтера Херсону Сальдо

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про те, що у Києві та Житомирі ліквідовано мережу казино. Її організатори підозрюються у тому, що ділилися виторгом з окупаційною владою Херсона.

Ідеться про «мільйони у гривневому еквіваленті».

За даними СБУ, мережу казино було створено у Херсоні незадовго до початку війни. Під час окупації міста вона продовжувала працювати в обмін на «преференції на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом».

Значну частину «прибутку» зловмисники передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо, йдеться у повідомленні СБУ.

Після визволення Херсона українською армією мережа казино переїхала до Житомира, а також відкрила відділення у Києві. Там вони вирішили розширити власну «мережу».

Для цього в обласному центрі, а згодом й у Києві, додатково відкрили шість гральних закладів.

Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

СБУ провела близько 40 обшуків, вилучила приблизно 1 млн грн (25 тис. євро) денного виторгу та клієнтську базу. Підозри у скоєнні злочину оголошено шістьом організаторам мережі.