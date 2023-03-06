У Порошенко поддержали Коболева

Політична сила Петра Порошенка «Європейська солідарність» висловила підтримку екс-очільнику «Нафтогазу» Андрію Коболєву. У партії вважають кримінальне провадження проти нього політично вмотивованим.

Про це йдеться у заяві «ЄС» 6 березня.

Суд, виграний «Нафтогазом» у «Газпрому», розірвав кабальну угоду, приніс українському бюджету мільярди доларів, а не збитки. «Європейській солідарності» прикро, що в цьому задіяні антикорупційні органи, які покликані боротися зі зловживаннями, а не карати тих, хто протистояв зловживанням в енергетичному секторі. Не хотілося б, аби результатом цих дій стало формування недовіри до антикорупційних органів. Тим більше, що результати конкурсу на керівника НАБУ експерти вважають непрозорими, а самого новообраного керівника — надто близьким до Банкової. У владу треба залучати професіоналів. А коли за реформи карають, за виграні в рф справи погрожують в’язницею — це навряд чи є мотивацією для сотень успішних менеджерів йти працювати з приватного сектора у державний, — йдеться у заяві партії.

Нагадаємо, що 1 березня апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) призначила екс-голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції про необґрунтованість клопотання про взяття Коболєва під варту, застосувавши до нього запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229 млн грн.

Згідно з ухвалою, яку ВАКС прийняв раніше, у 2018 році Коболєв отримав 267 млн грн премій. Майже вся ця сума — премія за перемогу «Нафтогазу» над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі: 261 млн грн. За даними НАБУ, загальна сума його премій за 2018 рік перевищила ліміт, встановлений законодавством, на 229 млн грн.

Також на Коболєва терміном на два місяці були покладені такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Згідно з ухвалою суду, Коболєв повинен внести заставу протягом п’яти днів з дня винесення ухвали.

Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, що він обмірковує свої наступні кроки і наразі не має жодних коментарів. Пізніше він додав, що застава у 229 млн грн — це значно більше, ніж він може зараз сплатити, враховуючи блокування банками його рахунків.

Раніше ми повідомляли, що 19 січня 2023 року НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення.

Ця виплата була частиною премій, наданих керівництву «Нафтогазу» у травні 2018 року за історичну перемогу компанії над російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді.