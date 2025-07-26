Полиция открыла производство по единому марафону

Національна поліція відкрила кримінальне провадження, внесла відомості до ЄРДР і розпочала досудове розслідування за фактом політичної цензури в так званому марафоні «Єдині новини».

Про це у блозі для УП напсиала нардепка від"Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Вона опублікувала також копії відповідних документів.

Фракція «Європейська Солідарність» направила відповідні звернення до Національної поліції та Офісу Генерального прокурора України щодо вчинення цього злочину. Від ОГП ми поки очікуємо на реакцію.

Кошти телеканалу «Рада» спрямовуються компанії «Кінокіт».

25 липня 2025 року, за дорученням заступника начальника відділу дізнання Шевченківського управління поліції Києва Лисенка Д.С., за фактами, викладеними у зверненні депутатів «ЄС», внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N12025105100001173. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Щиро сподіваюся, що круті журналісти марафону, які масово вийшли на картонний протест, будуть сміливіші, ніж картон, і чесно розкажуть правоохоронним органам мотиви, чому 3,5 роки працювали за темниками, а ключове — хто їм їх спускав. Бо ж має бути якесь пояснення, чому в ефірі марафону тільки «слуги» і позаштатні радники ОП та експерти із заборонених медведчуківських каналів, але жодного разу — депутати від опозиційної фракції «ЄС», — додала Геращенко.

«Новинарня» зауважує, що в ефірі телемарафону «Єдині новини» під час новин ТСН у слоті каналу «1+1» (після 14.00) ведуча Марічка Падалко повідомила про допис Геращенко щодо про відкриття кримінального провадження за фактом політичної цензури в телемарафоні.