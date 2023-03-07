Деньги за паспорт с курицей – россияне заставляют украинцев на Запорожье брать российское гражданство

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Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів, окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області.

У окремих населених пунктах з 1 січня 2023 року люди, які не мають паспорта громадянина рф, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 березня.

Щоб убезпечити своїх військовослужбовців, у тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки як казарму. До приміщення вже завезені двоярусні ліжка для особового складу.

Водночас керівництво медичного закладу має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийняття пацієнтів.