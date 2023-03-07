Российская разведка планировала захватить власть в Очакове - экс-спецназовец пытался завербовать мэра

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Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани рф щодо створення умов для окупації території прибережних районів Миколаївської області.

СБУ провела масштабну спецоперацію в Очакові і затримала агента головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як гру), який збирав розвіддані для захоплення українського міста.

Московити наказали агенту схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували «обрати посаду» у разі захоплення південного регіону.

Втім, міський голова Очакова проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів.

Агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради.

Наказ завербувати міського голова Очакова зрадник отримав у січні 2023 року.

Перший етапом злочинного плану мала бути вербувальна бесіда за посередництва підозрюваного шляхом телефонного дзвінка. Радник мав підготувати до цього мера міста. Наприкінці січня підозрюваний повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватись представники росії. Того ж дня у месенджері Telegram він відзвітував своєму куратору щодо результатів вербування мера.

Мер Очакова повідомив СБУ про протиправні дії свого помічника.

За даними слідства, 55-річний мешканець міста добровільно погодився допомагати представникам держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України. Під псевдонімом Майстер підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників ГРУ росії.

Чоловіку інкримінують вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Крім вербування мера міста, його завданням було звітування про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів ЗС рф по території Очаківської міської територіальної громади.