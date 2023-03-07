В Минобороны призвали придерживаться этики и уважения к семьям погибших защитников

https://racurs.ua/n180645-v-minoborony-prizvali-priderjivatsya-etiki-i-uvajeniya-k-semyam-pogibshih-zaschitnikov.html

Ракурс

У Міноборони закликали дотримуватись етики та поваги щодо родин загиблих захисників.

Соцмережі і тактовність — несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого, — написала заступниця міністра оборони України Гання Маляр.

Допис з’явився на тлі повідомлень про те, що рідні нібито вже упізнали українського бійця на відео з розстрілом.

Учора в мережі виклали ролик, у якому російські виродки розстрілюють солдата ЗСУ, який каже «Слава Україні!».

Нагадаємо, 6 березня у мережі почало поширюватися відео розстрілу беззбройного чоловіка в формі ЗСУ. Солдат падає, голос за кадром продовжує лаятися.

Генпрокуратура України порушила кримінальну справу щодо порушення законів та звичаїв війни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та зажадав провести розслідування.

Російська влада поки не коментувала відео. Офіційні прокремлівські ЗМІ також мовчать.