Вызов брошен – лукашенко о Зеленском

https://racurs.ua/n180652-vyzov-broshen-lukashenko-o-zelenskom-video.html

Ракурс

Історія про диверсію в Мачулищах почалася з того, що були використані «найвищі технології», а закінчилася образами та погрозами.

Коментуючи буцімто причетність України та США до інциденту з російським літаком А-50 у Мачулищах, самопроголошений президент білорусі олександр Лукашенко назвав Володимира Зеленського «гнидою», а «Байпол» — «мудаками». Про це повідомляється на офіційних пропагандистських ресурсах білорусі, які висвітлювали зустріч бульбофюрера з народом 7 березня.

Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський — просто гнида. Просто гнида! Такі операції (підрив літака в Мачулищах — «Ракурс») не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Гнида тому, що він бігає навколо білорусі, присилає до нас людей і просить, як я вже казав: «Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас із вами немає жодних проблем». На що я казав: «Ми не збираємося нападати». — «Ні, давайте підпишемо договір під покровительством Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете». Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинуто, — заявив лукашенко.

Нагадаємо, що він 7 березня назвав терактом вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі», де був розташований військовий літак рф А-50.

У причетності він звинуватив СБУ, керівництво ЦРУ та навіть «росіянина з українським паспортом», який є айтівцем або добре розуміється на IT-технологіях та нібито був завербований спецслужбою України у 2014 році.