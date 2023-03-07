лукашенко виправдовувався за провал ППО в Мачулищах і звинуватив у диверсії СБУ та ЦРУ

https://racurs.ua/ua/n180649-lukashenko-vypravdovuvavsya-za-proval-ppo-v-machulyschah-i-zvynuvatyv-u-dyversiyi-sbu-ta-cru.html

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Білоруський бульбофюрер олександр лукашенко звинуватив СБУ і ЦРУ в диверсії на аеродромі в Мачулищах, а безпосереднього виконавця назвав росіянином з російським і українським паспортами, якого завербували і навчали в Україні з 2014 року.

7 березня самопроголошений президент білорусі викликав до себе військових і з папірця зачитав текст, у якому спочатку виправдовувався за провал ППО в Мачулищах, а потім оприлюднив буцімто результати слідства.

Обрали маленький дрон. Якби вони використовували великий, наші системи відстеження, звичайно, простежили б його. В Україні були задіяні ці два безпілотники, навчена ця людина та інші, хто йому допомагав. Про це ми розповімо потім.

За словами лукашенка, при підготовці «теракту» використовувалися «найвищі технології»: «Це було справді щось неймовірне».

Було підготовлено терорист. Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів, — поділився подробицями лукашенко.

За словами лукашенка, «українського терориста» затримали в друкарні під Боравлянами «з різним ганчір’ям бечебешним та іншою літературою». За його словами, сталося диво і допоміг Бог. Також разом із диверсантом нібито затримали 20 спільників.

Раніше білоруська пропаганда називала інцидент у Мачулищах фейком.

Організація «Байпол» взяла на себе відповідальність і повідомила, що партизани скинули вибухівку на антену дорогоцінного літака, пошкодивши її. Стверджувалося, що виконавцям вдалося покинути територію білорусі.

Минулого тижня А-50 полетів на ремонт.