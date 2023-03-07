В Минобороны Украины и Польши уточнили публикацию о поставках систем Patriot

https://racurs.ua/n180654-v-minoborony-ukrainy-i-polshi-utochnili-publikaciu-o-postavkah-sistem-patriot.html

Ракурс

ЗРК Patriot по дорозі в Україну, але ще не став на озброєння Збройних сил.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли Повітряні сили сповістять про перший російський літак, який збила ППО.

Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше — 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні, — додав він.

У Варшаві сьогодні також уточнили, що Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot. Він лише ствердив, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі. А його слова не так зрозуміли.

Там зазначили, що поява в La Razon цитати про те, що Україна вже отримала Patriot, вочевидь пов’язана з труднощами перекладу та помилкою.