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Бегство оккупантов с поля боя показали ВСУ

Бегство оккупантов с поля боя показали ВСУ (ВИДЕО)

7 мар 2023, 15:55
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109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Збройних сил України, показав, як знищує російських окупантів.





Про це 7 березня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Сюжет, як окупанти тікають з поля бою коли розуміють, що їм кінець. 377-й день героїчного протистояння, — повідомляє СтратКом ЗСУ.

Источник: Ракурс


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