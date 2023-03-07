Втечу окупантів з поля бою показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180655-vtechu-okupantiv-z-polya-bou-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Збройних сил України, показав, як знищує російських окупантів.

Про це 7 березня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.