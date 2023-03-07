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Втечу окупантів з поля бою показали ЗСУ
Втечу окупантів з поля бою показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180655-vtechu-okupantiv-z-polya-bou-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Збройних сил України, показав, як знищує російських окупантів.
Про це 7 березня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Сюжет, як окупанти тікають з поля бою коли розуміють, що їм кінець. 377-й день героїчного протистояння, — повідомляє СтратКом ЗСУ.
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