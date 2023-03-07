Десять танков Leopard 2 доставят в Украину из Польши в ближайшие дни

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Польща збирається передати Україні десять танків Leopard 2 наприкінці цього тижня.

Чотири «Леопарди», відправлені з Польщі, вже перебувають на території України, ще десять будуть доставлені наприкінці поточного тижня, заявив на прес-конференції міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Також чиновник повідомив про запуск сервісного центру в Польщі: там ремонтуватимуть та обслуговуватимуть танки Leopard 1 та Leopard 2, відправлені до України.

Я сподіваюся, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов’язалася постачати в Україну, — додав Блащак.

Деякі європейські країни об'єдналися у так звану «танкову коаліцію», яка збирається передати Україні два батальйони танків «Леопард» (це трохи понад 60 машин). Військове керівництво Польщі заявило про плани поставити 14 танків.