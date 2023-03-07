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ВСУ штурмовали позиции рф - цель захвачена, двух россиян взяли в плен
ВСУ штурмовали позиции рф — цель захвачена, двух россиян взяли в плен (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180661-vsu-shturmovali-pozicii-rf-cel-zahvachena-dvuh-rossiyan-vzyali-v-plen-video.htmlРакурс
108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 7 березня оприлюднив відеозапис штурму позицій російських окупантів.
Пропонуємо Вашій увазі відео штурму, зняте камерою, закріпленою на шоломі одного з наших героїчних штурмовиків, під час якого було знищено декілька рашистів та взято в полон двох чмонь, — йдеться у повідомленні захисників України.
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