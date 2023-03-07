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ВСУ штурмовали позиции рф - цель захвачена, двух россиян взяли в плен

ВСУ штурмовали позиции рф — цель захвачена, двух россиян взяли в плен (ВИДЕО)

7 мар 2023, 17:20
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108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 7 березня оприлюднив відеозапис штурму позицій російських окупантів.





Пропонуємо Вашій увазі відео штурму, зняте камерою, закріпленою на шоломі одного з наших героїчних штурмовиків, під час якого було знищено декілька рашистів та взято в полон двох чмонь, — йдеться у повідомленні захисників України.

Источник: Ракурс


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