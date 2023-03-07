108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 7 березня оприлюднив відеозапис штурму позицій російських окупантів.

Пропонуємо Вашій увазі відео штурму, зняте камерою, закріпленою на шоломі одного з наших героїчних штурмовиків, під час якого було знищено декілька рашистів та взято в полон двох чмонь, — йдеться у повідомленні захисників України.