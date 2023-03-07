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130 защитников Мариуполя, Бахмута и Соледара вернулись из плена
130 защитников Мариуполя, Бахмута и Соледара вернулись из пленаhttps://racurs.ua/n180662-130-zaschitnikov-mariupolya-bahmuta-i-soledara-vernulis-iz-plena.htmlРакурс
Україна повернула додому 126 захисників та чотирьох захисниць. Про це 7 березня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із «Азовсталі». Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара — загалом 35 людей з Донецького напрямку, — написав Єрмак.
З його слів, більшість колишніх бранців мають важкі поранення.
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