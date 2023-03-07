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Ракурс
130 защитников Мариуполя, Бахмута и Соледара вернулись из плена

130 защитников Мариуполя, Бахмута и Соледара вернулись из плена

7 мар 2023, 16:57
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Україна повернула додому 126 захисників та чотирьох захисниць. Про це 7 березня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.





Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із «Азовсталі». Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара — загалом 35 людей з Донецького напрямку, — написав Єрмак.

З його слів, більшість колишніх бранців мають важкі поранення.

Источник: Ракурс


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