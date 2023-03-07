130 защитников Мариуполя, Бахмута и Соледара вернулись из плена

Україна повернула додому 126 захисників та чотирьох захисниць. Про це 7 березня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із «Азовсталі». Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара — загалом 35 людей з Донецького напрямку, — написав Єрмак.