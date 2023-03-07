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Буданов участвовал в освобождении села в Харьковской области

Буданов участвовал в освобождении села в Харьковской области (ВИДЕО)

7 мар 2023, 17:57
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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов торік наприкінці квітня брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова у Харківській області.





Зараз можна говорити — на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм, — заявив командир спецпідрозділу Kraken з позивним «Віто» у репортажі для «Української правди».

Першими в Руську Лозову заходили бійці спецпідрозділу ГУР МО України Kraken. Зачистка населеного пункту тривала декілька діб. Російські окупанти намагалися декілька разів повернути втрачені позиції, поки остаточно не відійшли і не закріпилися у селищі Питомник.

Источник: Ракурс


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