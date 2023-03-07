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Воины денацифицировали две группы рф на Бахмутском направлении

Воины денацифицировали две группы рф на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

7 мар 2023, 18:41
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На Бахмутському напрямку Третя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» Національної гвардії України спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України виявили та знищили дві групи російських окупантів.





Про це у Телеграмі повідомила прес-служба «Гвардії наступу».

Бійцями аеророзвідки Нацгвардії було виявлено переміщення двох груп ворожої піхоти. Управління та коригування вогнем здійснювали бійці 3-го батальйону оперативного призначення, вогневе ураження розрахунком гаубиці М777 нанесли артилеристи ЗСУ, — уточнюється в повідомленні.

Источник: Ракурс


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