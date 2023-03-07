Воины денацифицировали две группы рф на Бахмутском направлении

https://racurs.ua/n180667-voiny-denacificirovali-dve-gruppy-rf-na-bahmutskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку Третя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» Національної гвардії України спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України виявили та знищили дві групи російських окупантів.

Про це у Телеграмі повідомила прес-служба «Гвардії наступу».