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Воїни денацифікували дві групи росіян на Бахмутському напрямку
Воїни денацифікували дві групи росіян на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180667-voyiny-denacyfikuvaly-dvi-grupy-rosiyan-na-bahmutskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку Третя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан» Національної гвардії України спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України виявили та знищили дві групи російських окупантів.
Про це у Телеграмі повідомила прес-служба «Гвардії наступу».
Бійцями аеророзвідки Нацгвардії було виявлено переміщення двох груп ворожої піхоти. Управління та коригування вогнем здійснювали бійці 3-го батальйону оперативного призначення, вогневе ураження розрахунком гаубиці М777 нанесли артилеристи ЗСУ, — уточнюється в повідомленні.
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