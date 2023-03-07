В боях за Бахмут рф потеряла до 30 тысяч вагнеровцев - западная разведка

https://racurs.ua/n180671-v-boyah-za-bahmut-rf-poteryala-do-30-tysyach-vagnerovcev-zapadnaya-razvedka.html

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Західна розвідка оцінює втрати росії в боях за Бахмут на Донеччині в останні місяці у 20−30 тис. найманців приватної військової компанії «Вагнера», причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Про це на брифінгу заявив топ-посадовець однієї з країн Заходу, пише британське видання i. З його слів, на Заході бачать усе більше доказів того, що російські призовники відмовляються йти в бій в інших гарячих точках вздовж лінії фронту, зокрема в район Вугледара, де щодня «гинуть або дістають поранення сотні російських солдатів».

Водночас у ПВК «Вагнера» вичерпується резерв, оскільки кількість чоловіків призовного віку у в’язницях рф починає зменшуватися.

Рівень смертності у «Вагнера» значно вищий, аніж у збройних силах рф. Бахмут не був успішним для росіян. Вони відступають уже пів року. Там ми спостерігаємо справді жахливий рівень російських втрат за дуже мінімальну територіальну вигоду, і російська армія справді в поганому стані, — наголосив високопосадовець.

Співрозмовник вказав на «значно нижчі» втрати у ЗСУ. Захід вважає рішення Києва продовжувати захищати «місто, яке не є тактично важливим», правильним.

Вони вбивають там багато росіян. Це цілком може тривати ще місяць, або ж Україна може вирішити відступити з міста, — пояснив він.

Нагадаємо, розвідка НАТО оцінює втрати російської сторони в боях за Бахмут як такі, що вп’ятеро перевищують українські. Водночас британська розвідка стверджує, що оборона Бахмута продовжує виснажувати як українські сили так і російських загарбників.