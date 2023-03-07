Залужный встретился с главнокомандующим силами НАТО в Европе

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, 7 березня зустрівся з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачем збройних сил США в Європі, генералом США Крістофером Каволі.

Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег… Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги — озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї — залишаються надважливими, — вказав Залужний.