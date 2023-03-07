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Ракурс
Залужний зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Залужний зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі (ФОТО)

7 бер 2023, 21:25
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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, 7 березня зустрівся з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачем збройних сил США в Європі, генералом США Крістофером Каволі.





Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег… Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги — озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї — залишаються надважливими, — вказав Залужний.

Також він провів зустріч з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном і начальником Генерального штабу армії Польщі генералом Раймундом Анджейчаком.

Окрім цього, Залужний мав можливість поспілкуватися з командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на продовженні діалогу щодо підготовки українських військових.

Джерело: Ракурс


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