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ВСУ показали в работе затрофеенный российский танк Т-72

ВСУ показали в работе затрофеенный российский танк Т-72 (ВИДЕО)

7 мар 2023, 21:57
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54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала в роботі затрофеєний російський основний бойовий танк Т72Б3.





Російський Т72Б3, взятий, як трофей, 54-ю бригадою, вже став українським, — написав фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Захисники України показали як танк працює для ЗСУ після ремонту.

Источник: Ракурс


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