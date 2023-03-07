ВСУ показали в работе затрофеенный российский танк Т-72

https://racurs.ua/n180676-vsu-pokazali-v-rabote-zatrofeennyy-rossiyskiy-tank-t-72-video.html

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54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала в роботі затрофеєний російський основний бойовий танк Т72Б3.

Російський Т72Б3, взятий, як трофей, 54-ю бригадою, вже став українським, — написав фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Захисники України показали як танк працює для ЗСУ після ремонту.