Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ показали в роботі затрофеєний російський танк Т-72
ЗСУ показали в роботі затрофеєний російський танк Т-72 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180676-zsu-pokazaly-v-roboti-zatrofeienyy-rosiyskyy-tank-t-72-video.htmlРакурс
54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, продемонструвала в роботі затрофеєний російський основний бойовий танк Т72Б3.
Російський Т72Б3, взятий, як трофей, 54-ю бригадою, вже став українським, — написав фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Захисники України показали як танк працює для ЗСУ після ремонту.
.