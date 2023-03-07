Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурм вплотную к позициям россиян показали ВСУ

Штурм вплотную к позициям россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

7 мар 2023, 21:45
999

3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України 7 березня оприлюднила відеозапис штурму впритул до позицій російських окупантів.





Це штурм упритул до позицій противника, коли периметр під вогневим контролем обох сторін, — написав фронтовий кореспондент Юрій Бутусов.

Ризикове завдання виконує 1-й механізований батальйон 3-ї ОШБр — підрозділу ЗСУ, сформованого 9 березня 2022 року на базі територіальної оборони «Азов», що почав створюватися у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення. 26 січня 2023 року перетворений на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. Раніше відомий як ССО «Азов».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров