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Ракурс
Штурм впритул до позицій росіян показали ЗСУ

Штурм впритул до позицій росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)

7 бер 2023, 21:45
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3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України 7 березня оприлюднила відеозапис штурму впритул до позицій російських окупантів.





Це штурм упритул до позицій противника, коли периметр під вогневим контролем обох сторін, — написав фронтовий кореспондент Юрій Бутусов.

Ризикове завдання виконує 1-й механізований батальйон 3-ї ОШБр — підрозділу ЗСУ, сформованого 9 березня 2022 року на базі територіальної оборони «Азов», що почав створюватися у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення. 26 січня 2023 року перетворений на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. Раніше відомий як ССО «Азов».

Джерело: Ракурс


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