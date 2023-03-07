Штурм впритул до позицій росіян показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180677-shturm-vprytul-do-pozyciy-rosiyan-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України 7 березня оприлюднила відеозапис штурму впритул до позицій російських окупантів.

Це штурм упритул до позицій противника, коли периметр під вогневим контролем обох сторін, — написав фронтовий кореспондент Юрій Бутусов.

Ризикове завдання виконує 1-й механізований батальйон 3-ї ОШБр — підрозділу ЗСУ, сформованого 9 березня 2022 року на базі територіальної оборони «Азов», що почав створюватися у Києві з перших днів повномасштабного російського вторгнення. 26 січня 2023 року перетворений на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. Раніше відомий як ССО «Азов».