Взрывную охоту на танки рф устроили «черные запорожцы» ВСУ

https://racurs.ua/n180678-vzryvnuu-ohotu-na-tanki-rf-ustroili-chernye-zaporojcy-vsu-video.html

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72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України показала, як за допомогою дронів відганяє танки російських окупантів від українських позицій.

На відео зафіксовано момент аеророзвідки й скидання гранати на танк рф.