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Взрывную охоту на танки рф устроили «черные запорожцы» ВСУ

Взрывную охоту на танки рф устроили «черные запорожцы» ВСУ (ВИДЕО)

7 мар 2023, 22:50
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72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України показала, як за допомогою дронів відганяє танки російських окупантів від українських позицій.





На відео зафіксовано момент аеророзвідки й скидання гранати на танк рф.

«Кошмаримо» ворожі танки, щоб менше турбували нашу піхоту. Бо ми нашу піхоту любимо, а ворожі танчи — ні, — йдеться у Фейсбук-повідомленні прес-служба 72-ї бригади.

Источник: Ракурс


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