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Вибухове полювання на танки рф показали “чорні запорожці” ЗСУ (ВІДЕО)
Вибухове полювання на танки рф влаштували «чорні запорожці» ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180678-vybuhove-poluvannya-na-tanky-rf-vlashtuvaly-chorni-zaporojci-zsu-video.htmlРакурс
72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України показала, як за допомогою дронів відганяє танки російських окупантів від українських позицій.
На відео зафіксовано момент аеророзвідки й скидання гранати на танк рф.
«Кошмаримо» ворожі танки, щоб менше турбували нашу піхоту. Бо ми нашу піхоту любимо, а ворожі танчи — ні, — йдеться у Фейсбук-повідомленні прес-служба 72-ї бригади.
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