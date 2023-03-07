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Ракурс
Вибухове полювання на танки рф показали “чорні запорожці” ЗСУ (ВІДЕО)

Вибухове полювання на танки рф влаштували «чорні запорожці» ЗСУ (ВІДЕО)

7 бер 2023, 22:50
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72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців Збройних сил України показала, як за допомогою дронів відганяє танки російських окупантів від українських позицій.





На відео зафіксовано момент аеророзвідки й скидання гранати на танк рф.

«Кошмаримо» ворожі танки, щоб менше турбували нашу піхоту. Бо ми нашу піхоту любимо, а ворожі танчи — ні, — йдеться у Фейсбук-повідомленні прес-служба 72-ї бригади.

Джерело: Ракурс


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