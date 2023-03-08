Американские военные рассматривают возможность установки западных ракет на украинские «МиГи». Фото: nta.ua

https://racurs.ua/n180683-vozmojnost-ustanovki-zapadnyh-raket-na-ukrainskie-migi-rassmatrivaut-v-ssha.html

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Американські військові розглядають можливість установки західних ракет класу «повітря-повітря» на українські «МіГи».

Це стосується ракет середньої дальності AIM-120. Ці боєприпаси призначені для запуску з західних винищувачів, таких як американський F-16. Якщо інтеграція вдасться, то це стане першим випадком, коли заокеанські союзники нададуть можливість запускати ракети класу «повітря-повітря» з літаків. Про це повідомило видання Politico із посиланням на джерело.

Зазначається, що процес інтеграції пов’язаний з труднощами, оскільки ракета повинна бути не тільки встановлена на літаку, але і «розмовляти» з радаром літака. Основна проблема полягає в тому, що американські та радянські літаки занадто різні.

Нагадаємо, на початку березня українські пілоти прибули у Сполучені Штати Америки для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16. Льотчики Повітряних сил ЗСУ будуть користуватися симулятором, що може імітувати польоти різних типів літаків.

Джерело: Politico