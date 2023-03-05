Пілоти ЗСУ прибули в США для навчання на симуляторі F-16. Фото:

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Українські пілоти прибули у Сполучені Штати Америки для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.

Зокрема, двоє пілотів навчатимуться на симуляторах на військовій базі у Тусоні в штаті Аризона. Влада затвердила перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження подібної оцінки вже цього місяця. Головною метою є покращення навичок пілотів та визначення терміну необхідного тренування. Про це повідомляє NBC.

Програма має на меті оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще радити їм, як використовувати надані їм можливості, — зазначив американський чиновник.

У Вашингтоні також наголосили, що це не тренувальна програма, і українські пілоти не будуть керувати жодними літаками під час перебування в США. Льотчики Повітряних сил будуть користуватися симулятором, що може імітувати польоти різних типів літаків.

Також наголошується про те, що зараз у Пентагону немає якихось планів щодо передачі Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки обговорюють можливість постачання Україні винищувачів, зокрема у рамках забезпечення довгострокових потреб України. Йдеться про американські винищувачі четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п’ятого (F-22 та F-35) поколінь.

Джерело: NBC