США обговорюють постачання Україні винищувачів — Нуланд

https://racurs.ua/ua/n180262-ssha-obgovoruut-postachannya-ukrayini-vynyschuvachiv-nuland.html

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США обговорюють можливість постачання Україні винищувачів п’ятого покоління, зокрема у рамках забезпечення довгострокових потреб України. Таку заяву зробила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю The Washington Post.

З її слів, Вашингтону необхідно впевнитися у тому, що коли б не закінчилася війна, Україна залишається достатньо сильною для захисту своєї території й не дозволить російському диктатору володимиру путіну організувати чергове вторгнення.

Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка включатиме деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали, — уточнила заступниця голови американського Державного департаменту.

Нуланд також запитали про можливу передачу Україні американських винищувачів четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п’ятого (F-22 та F-35) поколінь.

Ми продовжуємо вести ці розмови як усередині країни, розглядаючи довгострокову протиповітряну оборону, так і з Україною, — відповіла вона.

Нуланд вказала, що кілька країн Європи зацікавлені в таких постачаннях Україні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна не планує передавати Україні F-16.