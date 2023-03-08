Оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление, заявил Владимир Зеленский. Фото: Генштаб

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Оборона Бахмута в Донецькій області дозволяє українським Збройним силам паралельно готувати контрнаступ.

Це фронтове місто та військові, які його обороняють, не повинне бути оточене, бо наші люди — це головне. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Ми маємо думати в першу чергу про свій народ і ніхто не повинен бути оточений, оточений — це дуже важливо, — зазначив глава держави.

Президент відповів, що командування Сил оборони поінформувало його про те, що оборонці Бахмута повинні триматися й робити все можливе, «поки ми отримуємо зброю, провізію і наша армія готується до контрнаступу».

Зеленський також наголосив, що українські військові бачать, що потрібно залишатися сильними в районі Бахмута, попри те, що окупанти зруйнували все місто.

Раніше глава держави пояснював, що оборона Бахмута є стратегічно важливою й саме тому Сили оборони продовжують обороняти місто та не виводять війська. В разі окупації Бахмута ворогу може відкритися шлях до інших міст Донеччини, зокрема Краматорська та Слов’янська.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, армія рф у разі окупації Бахмута не зможе створити оперативний ефект та просунутися вглиб України. Ворогу не вистачає механізованих бригад, а штурмовим групам такі завдання не під силу.

Джерело: CNN