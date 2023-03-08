Армія рф не зможе прорватися вглиб України в разі окупації Бахмута, вважають в ISW. Фото:

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Російська армія не зможе створити оперативний ефект та просунутися вглиб України в разі окупації міста Бахмут у Донецькій області.

Окупантам не вистачає механізованих бригад, а тактичні так звані штурмові війська з такими маневрами не впораються. Тому збройні сили країни-агресора та російські ПВК навряд чи зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, невеликий тактичний успіх загарбницької армії в районі Бахмута свідчить про здатність ворога домагатися обмеженої тактичної переваги через піхоту, яку ворог використовує у фронтових атаках.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада та військове керівництво ухвалили рішення продовжувати оборону Бахмута. Глава держави пояснив, що в разі окупації міста ворогу відкриється шлях до інших міст Донеччини, зокрема Краматорська та Слов’янська.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії підрахувала, що російська федерація у боях за Бахмут на Донеччині в останні місяці втратила 20−30 тис. найманців приватної військової компанії «Вагнера», причому загиблих серед них може бути приблизно третина.