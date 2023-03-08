Генсек ООН прибыл в Киев. Фото:

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до України з офіційним візитом.

Він прибув до Києва в ніч на 8 березня. У столиці Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Генсек ООН з початку повномасштабного вторгнення рф вже втретє прибув до України. Про це повідомив його речник Стефан Дюжаррік, передає Tagesschau.

Очікується, що головною темою переговорів Гутерреша із Зеленським стане продовження «зернової угоди».

Як відомо, Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини. Термін її дії спливає 18 березня 2023 року. Країна-агресор росія заявляла, що погодиться продовжити угоду лише за умови врахування її інтересів.

Нагадаємо, у Міністерство аграрної політики та продовольства України очікують, що «зернова угода» буде продовжена після 20 березня 2023 року.

Джерело: Tagesschau