Алексей Резников опроверг информацию о причастности Киева к подрыву Nord Stream. Фото:

https://racurs.ua/n180690-reznikov-prokommentiroval-informaciu-o-slede-ukrainy-k-podryvu-nord-stream.html

Ракурс

Українські офіційні структури не причетні до підриву російських газопроводів у Балтійському морі.

Варто чекати на висновки офіційного розслідування щодо вибухів газогону «Північний» потік, яке проводиться відповідними владними структурами. Однак ці вибухи не пов’язані з Києвом. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Стокгольмі, передає The Guardian.

Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність, — заявив він.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки США, яка нібито припускає, що за вибухом на газогонах «Північний потік 1» та «Північний потік 2» у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити українці та опозиційні до путіна росіяни.

На Банковій після цього заявили, що Київ не причетний до вибухів на російських газопроводах та не має інформації про якихось «проукраїнських агентів», які могли це зробити.

Джерело: The Guardian