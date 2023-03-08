Украина рассчитывает получить миллион снарядов. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n180692-ukraina-rasschityvaet-poluchit-ot-stran-es-million-snaryadov-reznikov.html

Ракурс

Україна розраховує якнайшвидше отримати від європейських союзників боєприпаси.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час неформальної зустрічі з міністрами оборони країн Європейського Союзу в Швеції заявив, що Україні потрібен мільйон снарядів калібру 155 мм для артилерійських систем. Про це 8 березня повідомляє «Укрінформ».

За словами очільника Міноборони, у Стокгольмі обговорять пріоритети України. А українські Збройні сили зараз найбільше потребують боєприпасів для артилерії та систем протиповітряної оборони.

Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії) про поставки 1 млн снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм, — заявив він.

Також Резніков наголосив, що важливо зараз постачати Україні бойові машини піхоти та танки, які допоможуть створити «залізний кулак» контрнаступу.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет оборонної допомоги на загальну суму 400 млн дол. США. ЗСУ передадуть додаткові боєприпаси для HIMARS, гаубиць та броньовиків Bradley, броньовані мостоукладачі AVLB та підривне спорядження.

Джерело: «Укрінформ»